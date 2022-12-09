Благотворительный фонд Favbet Foundation передал личному составу батальона "Миротворец" еще один внедорожник высокой проходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"Очередной красавец внедорожник Nissan Navara заступил на службу в ВСУ и помогает нашим воинам выполнять боевые задачи", - сообщили представители фонда.

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Это уже 50-е авто, которое фонд совместно с компаниями-партнерами передали для нужд Вооруженных сил Украины с начала войны.

В основном это внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Напомним, при содействии фонда, кроме транспорта, ВСУ регулярно получают средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.