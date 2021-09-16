Дипломат говорит, что важен не формат переговоров, а санкции против РФ и поддержка Украины.

Президент РФ Владимир Путин выведет российские войска с территории оккупированного Донбасса тогда, когда осознает, что не сумеет одержать там победу.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24".

Дипломат убежден, что сегодня нет такого формата переговоров, который прекратит войну - для ее завершения Кремль должен утратить к ней интерес.

"Я не вижу формат, который способствует сейчас переговорам, потому что вопрос о войне на Донбассе довольно простой - сейчас Кремль ведёт агрессию. Это потому, что Путин ещё не понимает, что он не может выиграть на Донбассе, но есть люди в Москве которые понимают, что выиграть там они не смогут. Когда Путин или другой решающий человек в России это поймет, они найдут способ переговоров, чтобы вывести свои войска и свое оружие из Донбасса", - считает Хербст.

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Он рассказал, что минские переговоры не дают результата, в отличие от прямого диалога РФ и США.

"Только с американцами россияне говорили с интересом об этом. На минском формате они говорят просто чушь или то, что неважно. Поэтому формат не важен, а важен нажим на Москву со стороны санкций и со стороны военной помощи для Украины", - пояснил американский дипломат.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон предостерег президента Владимира Зеленского от встречи с Путиным.

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Автор: Юрий Годован