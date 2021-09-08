Журналист уверен, что президенты "расскажут друг-другу анекдоты" и на этом польза от их встречи закончится.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон высказался о возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Он не видит в этом совершенно никакой пользы.

Своим мнением о встречи президентов Гордон поделился в эфире телеканала "Украина 24".

Ведущий программы напомнил о словах пресс-секретаря Путина, который заявил, что Москва не хочет обсуждать Крым, так как считает полуостров регионом России. Если же Украина стремится поднять этот вопрос на обсуждение, встречи Путина и Зеленского не будет.

"Не хотите обсуждать украинский Крым - сидите дома", - сказал Гордон и отметил, что он уже предостерегал Зеленского от встречи с Путиным.

Читайте такжеВ итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России (фото)По мнению журналиста, президенты не смогут выстроить конструктивный разговор, так как самая главная тема - вопрос Крыма и Донбасса - используется Россией для манипуляций. Поэтому Путин не станет обсуждать полуостров и Зеленский не привезет со встречи хоть какие-то позитивные итоги.

"Если Путин не хочет говорить об украинском Крыме и Донбассе - пусть сидит дома", - снова повторил Гордон и перешел к сравнению двух президентов.

Журналист уверен, что Зеленский является "человеком будущего", а вот Путин - "человек прошлого". Для украинского президента встреча с главой РФ превратится во встречу с "кондовым советским человеком, прошедшим школу КГБ, для которого самой большой трагедией был распад СССР".

Гордон описал встречу президентов несколькими словами, которые уместились в одну емкую фразу. Зеленский скажет, чтобы РФ отдала Крым, на что Путин ответит: "не отдам". На этом все и закончится.

Президент РФ не хочет отдавать Крым и Донбасс. Оккупированные территории Востока Украины Путину не нужны, но он использует их в качестве "козырной карты". Для него Донбасс - попытка "торговаться" со всем миром, уверен Гордон.

Читайте такжеАрестович попытался оправдаться за слова о "необразованных украинцах", но получилось наоборотПо словам журналиста, Путин может предложить "вернуть" Донбасс, но взамен попросит снятие санкций и Крым. Украина на это никогда не пойдет. Именно поэтому, даже если президенты и встретятся, никакого результата это не принесет.

На встрече Зеленский и Путин расскажут друг-другу анекдоты, на этом их встреча и закончится, указал Гордон, ловко уйдя от вопроса ведущего о том, считает ли он президента РФ "лысым чертом".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Гордон "предложил" переименовать Украину. Шутка от журналиста понравилась не всем, так как многие изначально приняли ее всерьез.

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Автор: Полина Кузенко