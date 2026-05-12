Трамп также допустил, что может посетить Россию в этом году.

О передачи России всего Донбасса для прекращения войны в Украине речи не идет. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время общения с прессой перед запланированным визитом в Китай, пишет Clash Report.

Репортер спросил у американского лидера, существует ли между ним и российским диктатором Владимиром Путиным какое-либо понимание о том, что Россия должна получить весь Донбасс.

"Нет", - коротко ответил президент США.

Также Трамп ответил на вопрос, может ли он посетить Россию в этом году.

"Я сделаю все, что потребуется", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что США и Китай являются "мировыми сверхдержавами".

Ранее историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что нельзя отдавать Донбасс России. Он подчеркнул, что нельзя "кормить" агрессора территориями, ведь каждый раз, когда их отдаешь, он на этом не останавливается.

Он отметил, что до войны в Иране считал, что война в Украине приближается к концу. Теперь стало очевидно, что это не так.

