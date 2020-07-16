Стало известно имя разведчика, погибшего 13 июля на Донбассе

Дмитрий Красногрудь погиб во время выполнения боевого задания.

На Донбассе в районе поселка Зайцево 13 июля погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Об этом сообщается на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

Боец был командиром разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты, родился в 1978 году. Погиб во время выполнения боевых задач.

"Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью Защитника Украины! Горько воспринимать потерю собрата. Вечная память! Слава Герою Украины!", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 июля во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево эвакуационная группа попала в засаду. Боевики применили стрелковое вооружение, практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы.

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В результате обстрела погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, а еще один – боевое травмирование. Завершить эвакуацию тела не удалось, поскольку боевики продолжили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля прокуратура Донецкой области начала расследование по факту гибели украинского военного медика на Донбассе.

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