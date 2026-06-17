Возвращение из СЗЧ через 'Армия+': Федоров назвал первые результаты

Благодаря этому способу военнослужащие получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях.

Почти 200 военнослужащих уже подали рапорт о возвращении из СЗЧ (самовольное оставление части) через приложение "Армия+" в течение нескольких дней. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Ускоренная процедура возвращения из СЗЧ через "Армия+" уже работает. Военнослужащие могут самостоятельно выбрать новое подразделение из списка самых эффективных подразделений Сил обороны, подать рапорт онлайн и получить сопровождение на каждом этапе возвращения к службе. За несколько дней через "Армия+" уже подано почти 200 рапортов о возвращении из СЗЧ", - заявил он.

Из них, по словам министра, 51 одобрен, а военные получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях.

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"Один из таких военнослужащих - боец с позывным Гор. Во время пребывания в СЗЧ он воспользовался механизмом возвращения через "Армия+", выбрал новое подразделение и после согласования рапорта вернулся на службу", - рассказал Федоров.

Он добавил, что если самовольное оставление части зафиксировано до 12 июня 2026 года, то человек может вернуться на службу через "Армия+".

Возвращение из СЗЧ через "Армия+"

Как сообщал УНИАН, военные, которые по состоянию на 12 июня самовольно покинули часть, смогут вернуться до 20 сентября по новой процедуре.

Самый простой способ возвращения - через приложение "Армия+". В частности, там можно выбрать новое подразделение из списка, указать желаемое направление службы и опыт, а также получить сопровождение до зачисления в новую часть.

После согласования рапорта в "Армия+" появляется статус "В пути", который подтверждает, что военнослужащий добровольно возвращается на службу, и дает 5 дней на то, чтобы прибыть в новую часть.

Подать заявку также можно напрямую в выбранную воинскую часть или через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ либо 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск - для военнослужащих ВСУ.

Услуга доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта. Для военнослужащих Национальной гвардии возможность подать рапорт в "Армия+" заработает в ближайшее время, пообещали в министерстве.

Воспользоваться этой программой можно до 20 сентября.

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