Удары продемонстрировали, что оккупант не имеет возможностей защищать свои пусковые ракетные средства с неба.

Военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий спрогнозировал дальнейшие действия России после "бавоны" на ее аэродромах, в частности на аэродроме "Энгельс".

В интервью "Обозревателю" он не исключил, что в России в результате "хлопка" было уничтожено большое количество самолетов. Поэтому РФ после этого просто попытается все перенести и спрятать, говорит он.

По мнению эксперта, такие действия России были бы вполне понятны, учитывая стоимость таких носителей, которые могут единовременно запустить 8-12 ракет. Так, стоимость Ту-160 или Ту-95 превышает 250 млн долларов.

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"Уничтожение такой морской платформы, как корабль "Москва", привело к тому, что Россия потеряла до 20 и более пусковых возможностей современных ракет. Если мы говорим о Ту-160 или Ту-95, то это потеря до 12 пусковых возможностей каждого самолета", — пояснил Козий и добавил, что это - серьезный удар для России.

Удары по аэродромам в России

5 декабря на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской области раздались взрывы. Там базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые РФ применяет для ракетного террора против Украины.

В Минобороны РФ сразу же обвинили Украину в этих атаках. Там убеждены, что по аэродромам работали дроны советского производства.

В ГУР, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории РФ "ответственность несет страна-агрессор".

6 декабря беспилотник атаковал российский аэродром в Курске.

После странных взрывов 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки пропало по меньшей мере 9 бомбардировщиков, сообщали СМИ.

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