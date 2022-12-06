В Госдепе подчеркнули, что США не предоставляют Украине оружие, которое она могла бы использовать за пределами своей страны.

Госдепартамент США утверждает, что США "не позволяют" и "не поощряют" украинских военных наносить удары по территории России.

"Мы предоставляем Украине все необходимое для применения на ее суверенной территории, на украинской земле против российских агрессоров, которые пересекли ее границы", - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Би-би-си.

Это заявление последовало после того, как РФ обвинила Украину в нанесении ударов по объектам ее военной инфраструктуры.

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Прайс отметил, что США не предоставляют ВСУ оружие, которое они могли бы использовать за пределами своей страны.

"Мы всегда ясно давали понять, что это оборонительное оружие", - подчеркнул он.

При этом, по мнению Госдепа США, удары по двум российским военным авиабазам, скорее всего, организовала Украина.

Как подчеркнула помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, никто не взял на себя ответственность за эти удары, нанесенные беспилотниками, но "целями были те самые бомбардировщики, которые Россия использует для ударов по ключевым объектам инфраструктуры".

"Украинцы чрезвычайно изобретательны, - подчеркнула Нуланд, которая недавно осуществила визит в Киев. – Они много работают над своими технологиями и своим оборудованием".

При этом представительница Госдепа еще раз напомнила, что американская политика отказа от предоставления Украине оружия, способного наносить удары в глубине российской территории, остается неизменной.

Взрывы на военных объектах в РФ

5 декабря в РФ сообщили об атаках на аэродром в Дягилево Рязанской области. Там взорвался бензовоз, погибло три человека, поврежден самолет.

В тот же день, вероятно, дрон атаковал авиабазу в Энгельсе Саратовской области. Там якобы были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95, двое военных ранены.

Оба объекта находятся в 700 км от границы с Украиной.

В ночь на 6 декабря в Брянской области, как сообщали российские паблики, беспилотники атаковали комбинат "Слава", расположенный в 80 км от границы с Украиной. По сообщениям, они упали и взорвались в 3 м от резервуаров для дизельного топлива.

А в Курске в этот же день произошел пожар на аэродроме. В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

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