После странных взрывов 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезло по меньшей мере 9 бомбардировщиков, пишет Радио Свобода.
Как свидетельствуют спутниковые кадры Planet.com, речь идет о бомбардировщиках Ту-22 М, а также поврежденном от взрыва самолете.
Неизвестно, были ли Ту-22М тоже повреждены взрывом, или российское командование переместило самолеты в более безопасную зону.
Новые взрывы на аэродромах в России - новости
5 декабря взрыв прогремел на территории аэродрома стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области в 800 км от Украины.
В результате атаки "неизвестного беспилотника" были повреждены Ту-95, которые готовились нанести массированный ракетный удар по Украине. Двое оккупантов получили ранения.
Того же дня "неизвестный беспилотник" атаковал еще один аэродром россиян – в Рязанской области.
В ГУР, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории России "ответственность несет страна-агрессор".
Накануне эксперты, анализируя спутниковые снимки с Энгельса, констатировали, что РФ сосредоточила на аэродроме до 20% стратегической авиации.
Все же это не помешало россиянам нанести новый массированный удар по Украине вечером в понедельник. Хоть он и был не такой силы, о которой предупреждали в командовании.
Одним из долгосрочных результатов атак на аэродромы может стать рассредоточение Россией своих войск внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит задачу новых массированных ударов по Украине, пишет западная пресса.