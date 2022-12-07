Неизвестно, были ли они повреждены взрывом.

После странных взрывов 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезло по меньшей мере 9 бомбардировщиков, пишет Радио Свобода.

Как свидетельствуют спутниковые кадры Planet.com, речь идет о бомбардировщиках Ту-22 М, а также поврежденном от взрыва самолете.

Неизвестно, были ли Ту-22М тоже повреждены взрывом, или российское командование переместило самолеты в более безопасную зону.

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Новые взрывы на аэродромах в России - новости

5 декабря взрыв прогремел на территории аэродрома стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области в 800 км от Украины.

В результате атаки "неизвестного беспилотника" были повреждены Ту-95, которые готовились нанести массированный ракетный удар по Украине. Двое оккупантов получили ранения.

Того же дня "неизвестный беспилотник" атаковал еще один аэродром россиян – в Рязанской области.

В ГУР, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории России "ответственность несет страна-агрессор".

Накануне эксперты, анализируя спутниковые снимки с Энгельса, констатировали, что РФ сосредоточила на аэродроме до 20% стратегической авиации.

Все же это не помешало россиянам нанести новый массированный удар по Украине вечером в понедельник. Хоть он и был не такой силы, о которой предупреждали в командовании.

Одним из долгосрочных результатов атак на аэродромы может стать рассредоточение Россией своих войск внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит задачу новых массированных ударов по Украине, пишет западная пресса.

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