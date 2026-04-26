'Шахед' взорвался возле многоэтажного дома: Россия атаковала Чернигов, есть разрушения

В этом областном центре пострадали церковь и рынок.

Сегодня, 26 апреля, Россия атаковала Чернигов беспилотниками. Об этом в Telegram сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Он отметил, что один "Шахед" взорвался возле многоэтажного дома.

"В результате взрыва повреждены и выбиты окна. Информации о пострадавших не поступало", - отметил руководитель ОВА.

По его словам, из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Черниговской области, РФ уже второй день атакует населенные пункты.

"Утром в результате массированной вражеской атаки по городу Чернигов повреждены окна в многоэтажке, пострадали церковь и рынок. Развернут мобильный пункт, где полицейские принимают заявления граждан о поврежденном имуществе. Из-за ударов россиян вспыхнули пожары в частном секторе и на объектах гражданской инфраструктуры", - отмечают правоохранители.

На местах вражеских атак работают следственно-оперативные группы полиции и все экстренные службы.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 апреля Россия также нанесла удар с помощью дронов по Одесской области - повреждена гражданская и портовая инфраструктура, жилой сектор, пострадал человек.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что возникли пожары, которые уже ликвидировали спасатели, в жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, повреждения также получил объект промышленной инфраструктуры.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт.

Кроме того, зафиксировано повреждение иностранного судна под флагом Палау, которое находилось в порту на погрузке. Среди членов экипажа, по предварительной информации, пострадавших нет.

