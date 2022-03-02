Новые экономические санкции касаются Центрального банка и Фонда национального благосостояния РФ.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии запретило судам из Российской Федерации заходить в порты и ввело дополнительные экономические санкции.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

В частности, Соединенное Королевство применило новые санкции против РФ, включая запрет российским судам посещать порты в Британии и дополнительные экономические меры.

Речь идет о любых судах, которые находятся в собственности или эксплуатируются кем-либо, кто связан с Россией. Также запрет предусматривает, что британские властные органы приобретают новые полномочия задерживать российские плавсредства.

Дополнительные экономические меры, в том числе против российского Центрального банка и Фонда национального благосостояния РФ, свидетельствуют о том, что теперь санкции Британии покрыли большую часть финансовой системы России.

Новые меры запрещают физическим и юридическим лицам из Британии оказывать финансовые услуги Центральному банку РФ, а также Министерству финансов и Фонду национального благосостояния.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс по этому поводу отметила: "Мы сказали Путину и тем, кто около него, что они заплатят цену за их не спровоцированное и незаконное вторжение в Украину, и мы храним верность нашему слову".

"Запрет для российских судов посещать порты Соединенного Королевства и новые экономические санкции против ключевых российских финансовых учреждений, включая Центральный банк, в тесной координации с нашими союзниками, нанесут ущерб российской экономике и помогут обеспечить, чтобы Путин понес потери", - подчеркнула Трасс.

Она пообещала продолжать поддерживать Украину дипломатично, экономически, политически и в области обороны.

Напомним, Канада также запретила российским судам заход в порты и территориальные воды страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что теперь России грозит массовое закрытие портов и ограничение на передвижение в море.

"Великобритания разрабатывает законодательное решение, чтобы не пускать российские суда в британские порты", - сказал Кулеба.

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