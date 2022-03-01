Россия должна нести ответственность за свое вторжение в Украину, подчеркнул министр транспорта Канады.

Канада запретила российским судам заход в порты и территориальные воды страны.

Об этом министр транспорта Канады Омар Альгабра сообщил в микроблоге Twitter.

"Россия должна нести ответственность за свое вторжение в Украину. Сегодня мы осуществляем шаги для закрытия канадских вод и портов для судов, принадлежащих России и зарегистрированных в России судов", - подчеркнул Альгабра.

Он добавил, что Канада продолжит осуществлять меры для поддержки Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что теперь России грозит массовое закрытие портов и ограничения на передвижение в море.

"Великобритания разрабатывает законодательное решение, чтобы не пускать российские суда в британские порты", - сказал Кулеба.

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