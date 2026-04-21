Песня 1972 года взорвала чарты более полувека назад и осталась актуальной

Композиция One’s on the Way быстро нашла отклик у слушателей.

В 1972 году песня One’s on the Way ("Один уже в пути"), исполненная певицей Лореттой Линн, заняла первое место в чарте Billboard Hot Country и в последствии стала одной из самых знаковых кантри-синглов той эпохи, пишет журнал Parade.

Этот трек 54 года назад продолжил серию хитов Линн, возглавлявших чарты в начале 1970-х годов, а также был настоящим успехом для ее дуэта с писателем и автором песен Шелом Сильверстайном.

Кантри-песня One’s on the Way - что важно знать

Композиция One’s on the Way быстро нашла отклик у слушателей благодаря своему простому и разговорному тону.

Видео дня

В песне рассказывается о беременной женщине из Топики, которая размышляет о своей жизни и сравнивает её с гламурным образом жизни известных людей, сочетая юмор с тихим разочарованием, актуальным и сегодня.

Такой подход сделал песню особенно близкой аудитории. Вместо фантазий и романтики она сосредоточилась на повседневной реальности - направлении, которое кантри-музыка того времени начала все активнее развивать.

Трек также подчеркнул разносторонность Сильверстайна как автора. Хотя он был широко известен благодаря детской литературе, он написал и ряд заметных песен, а One’s on the Way остаётся одной из его самых успешных работ в кантри.

Напомним, Лоретта Линн - американская певица и композитор, одна из наиболее популярных исполнительниц кантри в 1960-80-х годах. Для нее One’s on the Way стала еще одним важным этапом в карьере, построенной на честных и жизненных историях. Её подача и взгляд помогли композиции найти отклик у слушателей тогда и сохранить свою актуальность спустя десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: