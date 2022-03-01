Доминик Рааб заявил, что санкции против РФ должны повлиять на поведение Путина.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что война РФ с Украиной становится более опасной авантюрой, чем мог себе представить Владимир Путин.

Об этом сообщает Sky News.

Также он отметил, что Британия уже ввела пакет санкций против РФ, которые должны оказать влияние на поведение Путина. Кроме того, по словам Рааба, государство будет делать все возможное для того, чтобы вторжение Российской Федерации в Украину провалилось.

При этом он выразил опасения, что после всех введенных санкций против РФ, Путин может повести себя еще более агрессивно.

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