Бомбардировщик РФ ликвидировал двух пилотов: Игнат иронично отреагировал

Сообщалось, что внезапно сработал механизм катапультирования пилотов, когда борт находился в укрытии.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат иронично прокомментировал новость о том, что российский бомбардировщик случайно ликвидировал двух пилотов.

Сообщалось, что штурман и пилот получили несовместимые с жизнью травмы в результате срабатывания механизма катапультирования. В Facebook Игнат выразил надежду, что во время инцидента произошло "небольшое возгорание борта", что повлекло невозможность его эксплуатации.

"Бох есть! Очень надеюсь, что пиропатроны обеих катапульт, которые врезались в потолок железобетонного укрытия, вызвали "небольшое возгорание борта", ну или какие-то другие "несовместимые" с его эксплуатацией причины! Смерть врагам!", - написал Игнат.

Что предшествовало

Напомним, в России бомбардировщик внезапно катапультировал двух пилотов. Они погибли от полученных травм.

Как рассказал российский блогер Fighterbomber, тесно связанный со структурами военно-воздушных сил страны-оккупанта, инцидент произошел вчера, 7 декабря, в одном из бомбардировочных авиационных полков.

"На самолете, стоящем в укрытии, произошло срабатывание системы катапультирования. Летчик и штурман получили травмы несовместимые с жизнью", - заявил блогер.

