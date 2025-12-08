В РФ бомбардировщик случайно 'задвухсотил' двух пилотов

Российский блогер, который "сливает" инсайдерскую информацию из российских ВВС, заявил, что сработала система катапультирования.

В России бомбардировщик внезапно катапультировал двух пилотов. Они погибли от полученных травм.

Об этом рассказал российский блогер Fighterbomber, тесно связанный со структурами военно-воздушных сил страны-оккупанта. По его данным, инцидент произошел вчера, 7 декабря, в одном из бомбардировочных авиационных полков.

"На самолете, стоящем в укрытии, произошло срабатывание системы катапультирования. Летчик и штурман получили травмы несовместимые с жизнью", - заявил блогер.

Он добавил, что сейчас на месте работает государственная комиссия, которая устанавливает причины и детали происшествия. Личности "двухсотых" пилотов не раскрывают.

Как сообщал УНИАН, россияне объявили о планах производить новые транспортные самолеты Ил-100 "Слон" и Ил-276 на ульяновском заводе "Авиастар". Но несмотря на громкие заявления, оба проекта не осуществили даже первого полета - один существует лишь в виде предварительных набросков, а другой не готов "в металле" даже спустя более 20 лет после старта разработки.

По данным Defense Express, фактически Россия в очередной раз объявляет о намерениях запускать в производство самолеты, которых пока не существует. В то же время расширение завода "Авиастар" может свидетельствовать о подготовке к увеличению выпуска уже существующих моделей - вопрос лишь в том, не придется ли в военных условиях перенаправить ресурсы на другие отрасли.

