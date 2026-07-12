ВСУ удерживают последние позиции на севере Гришиного, их вытесняют войска РФ, – источник

Дальнейший план противника – продвигаться от Гришиного на северо-запад, захватывая населенные пункты на своем пути.

Российские оккупанты продолжают наступать в направлении Гришиного, расположенного к северо-западу от Покровска, вытесняя украинские подразделения, и в настоящее время Силы обороны удерживают лишь несколько позиций в северной части населенного пункта. Об этом УНИАН сообщил источник в Силах обороны, осведомленный о ситуации на Покровском направлении.

"Противник уже сумел проникнуть в населенные пункты, расположенные севернее Гришиного, – Васильевку и Новоалександровку. Хотя это пока единичные случаи", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что направление Гришиного долгое время оставалось ключевым для продвижения в районе Покровска. Впрочем, "из-за несопоставимых сил удерживать позиции очень сложно".

Видео дня

"Россияне наступают не только напрямую. Многие штурмы происходят через лесополосы и поля вокруг Гришиного. У россиян тыловое обеспечение в 4 раза меньше, чем у нас. Плюс противнику значительно легче, потому что он использует возвышенности Покровска и многоэтажки. Фактически мы обнаруживаем противника уже между Покровском и Гришино", – отмечает источник.

Кроме того, по данным собеседника УНИАН, дальнейший план врага – продвигаться от Гришиного на северо-запад, захватывая населенные пункты на своем пути.

"Это – Васильевка, Новоалександровка, Мирное, Гулево, Шиловка, Юрьевка. Это позволит разрезать группировку наших войск и создать дополнительный плацдарм для дальнейших наступательных действий – как в сторону Днепропетровской области, так и в сторону Доброполья", – рассказал источник.

В распоряжении УНИАН имеется видео, подтверждающее присутствие россиян в северной части Гришиного. На кадрах – поражение российского военного, который на мотоцикле добрался до района водоема между Гришиным и Васильевкой.

Угроза для Украины со стороны россиян

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов подчеркнул, что Украине нужно готовиться к тому, что российские оккупанты будут атаковать всю гражданскую инфраструктуру на глубину до 100 километров от фронта.

По его словам, речь идет, в частности, об АЗС, почтовых отделениях, складах, предприятиях, базах строительной и сельскохозяйственной техники, объектах железной дороги, автомобильных дорогах и электроподстанциях не только большой мощности.

Вас также могут заинтересовать новости: