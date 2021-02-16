Открыть памятник оккупанты намерены в ближайшие дни.

В оккупированном Дебальцево появился памятник боевикам "ДНР", на котором те изобразили украинского солдата.

На это обратил внимание журналист и участник переговоров в минской ТКГ Денис Казанский на своей странице в Facebook.

По его информации, за основу изображения было взято фото из Instagram экс-нардепа Мустафы Найема. Казанский показал, как это выглядит, прикрепив к публикации соответствующие скриншоты.

Тот факт, что на памятнике изображен украинский боец, подтвердили даже представители террористов. Открытие памятника запланировано на 19 февраля.

Памятник, установленный боевиками, выглядит следующим образом:

Дебальцевский котел: справка УНИАН

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января по 18 февраля 2015 года погиб 141 участник АТО, 356 ранены, 150 взяты в плен и 11 пропали без вести.

По результатам предварительного расследования было сообщено о подозрении высокопоставленным лицам вооруженных сил РФ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) УК Украины. Они непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в этот период. Все указанные российские военнослужащие объявлены в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание. Максимальная санкция по этим статьям - пожизненное лишение свободы.

В феврале 2020 года в Офисе генпрокурора заявили, что продолжают устанавливать всех лиц, причастных к трагедии возле Дебальцево.

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Автор: УНИАН