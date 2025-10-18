Враг сосредоточился на лесах вплоть до Лимана после безуспешных штурмовых действий на Ямполь.

Российские оккупанты продвинулись вблизи Торского Донецкой области и увеличили "серую зону" в направлении Лимана и в районе Заречного. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что россияне сосредоточились на лесах вплоть до Лимана после безуспешных штурмовых действий на Ямполь. Аналитики поделились, что сперва враг начал скапливаться в лесу севернее Ямполя, после чего пытался и до сих пор пытается перейти железную дорогу и зайти в населенный пункт.

"Впоследствии россияне начали обходить Ямполь западнее, прячась так же в лесной местности, чтобы найти места для захода в населенный пункт. И эти попытки продолжаются до сих пор, с переменным успехом, ведь бывает, что один-несколько человек пролезают в поселок и там же и умирают", - рассказали в DeepState.

Видео дня

По данным аналитиков, россияне в последние дни увеличили зону своих попыток просачивания и они уже фиксируется в разных частях леса "серой зоны". Враг уже несколько раз оказывался на окраинах Лимана.

"Обычно противник пользуется покровом ночи и пытается небольшими группами пехоты проникнуть в глубь территории, в первую очередь выжить и ждать подхода других групп, образуя скопления. Продвижение осуществляется и через позиции Сил Обороны, которых не хватает на такую территорию, однако постоянный мониторинг и работа пилотов спасает ситуацию, которые стараются выявлять противника, чтобы он не мог накапливаться в определенных местах. Одновременно с этим работают группы зачистки, которые также предотвращают продвижение и сосредоточение кацапни", - добавили аналитики.

В DeepState отметили, что враг пытается проникнуть как можно глубже и скапливаться на конечных точках своего маршрута, как в районе Серебрянки-Дроновки. Тем не менее Силы обороны Украины сдерживают врага.

Россияне смогли продвинуться в Покровске - что известно

Ранее аналитики украинского мониторингового проекта DeepState сообщили, что россияне за минувшие сутки смогли продвинуться в Покровске и еще вблизи двух населенных пунктов. Отмечается, что враг имеет успех в Запорожье и Донецкой области.

В Запорожской области, в частности, россияне продвинулись возле населенного пункта Новоивановка. Также оккупанты продвинулись возле населенного пункта Торское на севере Донецкой области и в городе Покровске.

Вас также могут заинтересовать новости: