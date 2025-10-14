Сообщается, что враг занял выступ на Комар.

Российские оккупационные войска заняли выступ в районе Мирного, Перебудовы и Комара Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Был потерян выступ на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг сменил акцент на другие участки отрезка, была возможность удерживать данные позиции", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в течение последних недель было труднее, поскольку враг начал осуществлять зачистки, что постепенно приводило к потерям позиций.

"Часть позиций была просто уничтожена артиллерией и дронами. Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами", – объясняют в DeepState.

Аналитики показали карту с фотографиями этих позиций:

"Указанные на фотографии позиции уже потеряны как несколько дней. В 2025 году роль OSINT в определении ЛБС (линии боестолкновения – УНИАН) становится все меньше, поскольку так называемые "флаговтики" стали привычными с обеих сторон. Практически все OSINT карты боевых действий показывали и показывают эти территории как утраченные уже несколько месяцев", – констатируют авторы сообщения.

Стоит отметить, что официальной информации по поводу изложенного в публикации DeepState нет.

Комбат 3-го механизированного батальона ОПБр Олег "Аллигатор" рассказал, что ситуация на Новопавловском направлении близка к критической. По его словам, вражеские подразделения усиливаются личным составом и техникой.

Тем временем ISW сообщило, что Россия собирается отправлять на войну резервистов без мобилизации. Российское правительство одобрило соответствующий законопроект.

