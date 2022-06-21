"Бусурманин" лучше всего демонстрирует абсолютную несостоятельность военно-промышленного комплекса РФ перевооружить армию РФ современным вооружением.

Несмотря на все попытки выдать из себя новую по вооружению армию, абсолютное большинство военной техники и вооружения вооруженных сил РФ - это модернизация советских разработок.

Одним из примеров этого является якобы новая российская машина БМП-1АК, являющаяся лишь модернизацией советской БМП-1, созданной в 60-х годах.

Особенности БМП-1АК "Басурманин"

В 2000-х годах Кремль, на волне шальных нефтегазовых долларов, запланировал огромное обновление всей наземной компоненты своих вооруженных сил. Речь шла о переходе на совершенно новые боевые машины - известные способностью глохнуть во время парада танки "Армата", а также созданные на том же шасси БМП "Курганец" и тяжелые БМП Т-15.

Но наклепать тысячи таких машин уже к 2020 году, согласно первоначального плана, военно-промышленный комплекс РФ не смог из-за технологической отсталости и первого этапа санкций от Запада. И Кремль пошел по пути модернизации советского вооружения.

В том числе и боевых машин пехоты, парк которых состоял, по состоянию на 2021 год, с, ориентировочно, 500 БМП-1 и более 3 000 БМП-2. Последние еще можно было оснастить новыми прицелами и противотанковыми ракетными комплексами, но работы с БМП-1 требовали уже более кардинального подхода.

Дело в том, что штатное вооружение БМП-1 – 73-мм пушка 2А82 "Гром", возможности которой уже давно не отвечают современным требованиям поля боя, в первую очередь для борьбы с пехотой противника. Именно поэтому в РФ решили пойти по пути замены всей башни, решив использовать для этого башню от БТР-82А. Она вооружена 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом, а прицел имеет ночной канал.

Такая модернизация получила название БМП-1АК "Бусурманин" и впервые была продемонстрирована только в 2018 году. А для доведения ее до серийного темпа модернизации понадобилось еще несколько лет. Первая публичная передача нераскрытого количества машин состоялась буквально перед вторжением армии РФ в начале февраля 2022 года. Сообщалось, что машины поступили в подразделения Восточного военного округа РФ.

Возможности БМП-1АК "Бусурманин"

Из-за установки нового боевого модуля вырос вес машины с 13 т. до 14,3 т. Это, кстати, говорит и о том, что уровень бронирования машины не изменился. Но несмотря на увеличение веса, двигатель, хотя и обновленный до версии УТД-20С1, имеет ту же мощность на уровне 300 л.с. То есть ходовые возможности машины немного ухудшились. Но известно об усилении торсионной подвески из-за увеличенной нагрузки.

Для сохранения амфибийных возможностей БМП-1АК "Бусурманин" получил увеличение "поплавков" над гусеницами. Также машина получила новую цифровую радиостанцию. На этом список модернизации исчерпывается, что отлично показывает значительную экономию средств. В частности, машина не получила панорамный прицел, усиление защиты и, несмотря на первоначально объявленные заявления, противотанковый ракетный комплекс.

Характеристики БМП-1АК "Басурманин"

Вес : 14,3 т.

: 14,3 т. Двигатель : 300 л.с.

: 300 л.с. Максимальная скорость : 65 км/ч

: 65 км/ч Скорость хода по воде : 7 км/ч

: 7 км/ч Экипаж : 3 человека + 8 человек десанта

: 3 человека + 8 человек десанта Вооружение : 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

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