В ОП ожидают, что сегодня будет тяжелый день.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ближайшие три дня будут ключевыми для Украины в отражении российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Подоляк сказал во время онлайн-брифинга.

"Безусловно, тяжелый день был вчера, была очень тяжелая ночь, и будет тяжелый сегодня, а может еще и завтра и послезавтра. Это ключевые дни, в которые станет понятно, "кто есть кто" и в этой стране, и вообще в этом регионе, и вообще в глобальном мире", - сказал Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости: