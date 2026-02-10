Балистику можно уничтожать до того, как ее собираются запустить, - авиационный эксперт

Криволап объяснил, на каких расстояниях это было бы возможно.

Вражескую баллистику можно уничтожать не в полете, а когда ее только собираются запустить. Об этом в эфире "Киев 24" сказал авиационный эксперт Константин Криволап, отвечая на вопрос о критике работы Воздушных сил Вооруженных сил Украины и борьбе с вражеской баллистикой.

"Баллистику можно уничтожать не тогда, когда она летит к нам. А тогда, когда ее собираются запустить. Для этого необходима разведка, для этого должны быть необходимые средства поражения", - отметил он.

Криволап добавил, что речь идет, например, о наших баллистических или крылатых ракетах, которые могли бы быстро отреагировать на выход "Искандеров" на боевые позиции и уничтожать их еще до того, как были выпущены ракеты.

"Я очень надеюсь, что мы такое получим, потому что дальность "Искандеров", которые сейчас эксплуатируются, - это 500 километров. Ближе 100-150 километров они к территории нашей страны не подъезжают. Соответственно, если мы будем их на этих расстояниях уничтожать, а уничтожать можно баллистическим оружием, которое быстро разворачивается, - на таких расстояниях это возможно", - сказал эксперт.

Впрочем, он высказал мнение, что украинские баллистические программы пока "буксуют" по разным причинам.

Развитие Воздушных сил

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобильные огневые группы в ближайшее время будут усилены, чтобы более эффективно противостоять российским воздушным ударам.

В то же время Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве, отметил, что кроме просто выражения недовольства работой Воздушных сил, нужно говорить и о тех возможностях, которые им предоставлены.

