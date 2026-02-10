Лезут из всех щелей: в НГУ рассказали, что происходит на одном из ключевых направлений

По словам украинских военных, в Харьковской области у них сейчас много работы.

Российские оккупанты пытаются удержаться в городе Купянск Харьковской области, где Силы обороны проводят зачистку. Об этом сообщила пресс-служба 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

"В Купянском районе россияне не оставляют попыток удержать город и массово лезут из всех щелей. Поэтому у наших дронаров много работы, а значит - много ярких поражений пехоты и техники захватчиков", - заявили в бригаде.

Пресс-служба подразделения также обнародовала видео, на котором можно увидеть работу украинских военных. В частности, на кадрах видно, как ВСУ уничтожают противника в Харьковской области - в лесной полосе и в различных сооружениях, которые оккупанты используют в качестве укрытия.

Видео дня

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, на днях Силы обороны Украины зачистили от российских захватчиков населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Часть оккупантов взяли в плен и установили в населенном пункте государственный флаг. Как рассказали в 16 армейском корпусе, воспользовавшись сложными погодными условиями, враг попытался скрытно продвинуться через боевые порядки ВСУ в районе указанного населенного пункта. Однако, несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили российскую группу, а стрелковая специализированная рота "Шквал" зачистила Чугуновку.

Также командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов (Абдула) рассказал, что россияне стремятся перейти реку Оскол и закрепиться на другой стороне. По его словам, иногда вражеским силам переход удается, "но после этого они превращаются в удобрения". Оккупанты пытаются обходить с флангов, просачиваться через позиции ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: