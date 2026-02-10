Раскрыты причины громкого развода Елены и Тараса Тополей

Иск в суд подал Тарас Тополя.

Украинские певцы Тарас и Елена Тополи обосновали свой развод отсутствием общих интересов и взаимопонимания.

Об этом говорится в опубликованном в Едином государственном реестре решении суда, которое, по данным РБК-Украина, касается именно звездного развода. С просьбой расторгнуть брак в суд обратился представителя лидера группы "Антитела", назвав следующие причины:

"В течение последнего года семейная жизнь между истцом и ответчицей ухудшилась, что в конечном итоге привело к фактическому прекращению семейных отношений. Каждый из супругов имеет разные взгляды на жизнь и семью, имеют отдельный бюджет. В настоящее время стороны не ведут совместного хозяйства, отсутствуют общие интересы ивзаимопонимание. Дальнейшее совместное проживание в качестве супругов и сохранение брака невозможно и противоречит интересам сторон".

15 декабря судья Подольского районного суда Киева принял заявление к рассмотрению и открыл производство по делу. Рассмотрение назначили по правилам упрощенного искового производства, обе стороны не явились на судебное заседание.

Суд пришел к выводу, что семья фактически распалась, не ведет совместное хозяйство, примирение между ними невозможно, а дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака будет противоречить их интересам. 14 января иск Тополи о расторжении брака удовлетворили.

Напомним, Тарас и Елена Тополи публично объявили о своем разводе в начале декабря 2025 года. Они выпустили совместное заявление, в котором заверили, что расстаются с уважением и желанием остаться хорошими родителями для своих троих детей.

