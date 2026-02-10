В Раде назвали возможный срок восстановления поврежденных россиянами ТЭЦ Киева

Нардеп Сергей Нагорняк отметил, что для этого есть все возможности.

Член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк надеется, что к началу следующего отопительного сезона удастся восстановить все поврежденные врагом ТЭЦ Киева. Такое мнение народный депутат высказал в эфире Украинского радио.

"Горожанам, особенно в Киеве, которые сегодня без теплоснабжения, мы должны откровенно говорить, что быстро восстановить Дарницкую ТЭЦ, к сожалению, не удастся, но надеюсь, что к началу отопительного сезона с 26-го на 27-й год удастся восстановить все теплоэлектроцентрали Киева", - отметил Нагорняк.

По его словам, в столице необходимо также строить резервные энергетические мощности. Он уверен, что к следующему отопительному сезону есть все возможности, в частности финансовые, для восстановления ТЭЦ Харькова и других городов, пострадавших от российских атак.

"Также будем максимально делать все, чтобы восстановить полноценную и устойчивую работу подстанций "Укрэнерго", - подчеркнул Нагорняк.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 7 февраля враг осуществил очередную массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом оказались, в частности, Бурштынская и Добротвирская ТЭС. Кроме этого, оккупанты атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ. За несколько дней до этого из-за последствий атаки РФ остановила работу Дарницкая ТЭЦ.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозирует, что поврежденные столичные ТЭЦ смогут только отапливать жилища киевлян.

Вместе с тем, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что в случае продолжения атак РФ рано или поздно "положит" энергосистему Украины. По его словам, чтобы этого не допустить, следует наращивать количество дальнобойных средств поражения и наносить симметричные "удары возмездия" по РФ.

