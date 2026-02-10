Более 80% ИИ-проектов не дают эффекта из-за хаоса в бизнесе, - директор центра инноваций Metinvest Digital

Практика показывает, что реальную выгоду от ИИ получает лишь небольшая часть компаний.

Внедрение искусственного интеллекта в бизнесе часто заканчивается провалом не из-за слабости технологий, а из-за неготовности самих компаний. Более 80% AI-проектов не дают ожидаемого эффекта, поскольку ИИ пытаются "наложить" на хаотичные, недоработанные или вообще неописанные бизнес-процессы, говорит директор центра инноваций компании Metinvest Digital Максим Баланюк.

"В 2026 году бизнес вступает в новую фазу использования ИИ. Если раньше инструменты типа ChatGPT воспринимались как расширенный поиск или генератор текстов, то сейчас появились AI-агенты и технологии computer use, которые способны самостоятельно работать с программами: открывать ERP-системы, анализировать отчеты, проверять почту и выполнять задачи без классических интеграций. В то же время именно это создает новые риски", - предупредил эксперт.

Он предостерегает: самая большая ошибка - подход "technology-first", когда компании сначала покупают лицензии и сложные решения, а уже потом думают, зачем они нужны. В таком случае ИИ становится не инструментом эффективности, а "умножителем проблем", который только ускоряет и масштабирует существующий беспорядок в процессах.

Практика показывает, что реальную выгоду от ИИ получает лишь небольшая часть компаний. Они придерживаются принципа, согласно которому только около 10% успеха зависит от самих алгоритмов, 20% - от качества данных и инфраструктуры, и целых 70% - от работы с людьми и перестройки бизнес-процессов. Без этого даже самые современные решения не дают положительного результата.

Перед внедрением AI-функций Баланюк советует сначала упростить и стандартизировать процессы, убрать лишнюю бюрократию, а для рутинных задач использовать более простые и дешевые инструменты - автоматизацию или скрипты. Только после этого имеет смысл привлекать ИИ к сложным решениям, прогнозированию или автономной работе с системами.

Ключевую роль в этом процессе играет бизнес-аналитик. Сегодня это не просто человек, который описывает требования, а специалист, который должен отфильтровывать технологический хайп и определять, где ИИ действительно создает ценность, а где компания только "играет в инновации".

Баланюк подчеркивает: искусственный интеллект не сможет "вылечить" бизнес, наоборот - ярко подсветит все слабые места. Поэтому без предварительного аудита процессов, работы с данными и подготовки команд попытки быстро внедрить ИИ могут привести не к прорыву, а к дорогому и быстрому разрушению системы.

Как известно, в настоящее время Метинвест Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями - ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости менять существующую инфраструктуру.

