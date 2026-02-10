Семью военного, ошибочно признанного погибшим, обяжут вернуть 15 млн грн: детали

Семья военнослужащего Назара Далецкого, которого официально похоронили в 2023 году после подтверждения личности экспертизой ДНК, столкнулась с юридическим прецедентом.

Семью военного Назара Далецкого, которого официально похоронили в 2023 году после опознания по ДНК, но который оказался жив и вернулся домой в рамках недавнего обмена пленным, обяжут вернуть "выплаты за гибель военнослужащего" в размере 15 миллионов гривень, пишет Zaxid.net.

"Юридический момент заключается в том, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как единовременную денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться", – заявил на заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подвирный.

По словам чиновника, теперь им предстоит найти виновных в ошибке, ведь экспертиза ДНК является чрезвычайно точной.

Он также подчеркнул: "Думаю, для семьи самое большое счастье, что военный вернулся домой, а не эти средства, которые им выплатило государство".

Назар Далецкий - возвращение из плена

Ранее УНИАН сообщал, что из плена РФ вернулся боец, который три года считался погибшим и даже был "похоронен". Он считался погибшим с сентября 2022 года.

"Он жил. Он выстоял. Он вернулся. Это чудо, выстраданное мужеством, верой и любовью тех, кто не переставал ждать. Это напоминание каждому из нас, что пока есть хоть малейшая надежда – она стоит того, чтобы за нее держаться", – говорится в сообщении поселкового совета.

