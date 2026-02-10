Есть существо, которое выглядит как змея и двигается как она, но это не так

Ветреницы встречаются на большей части Европы и в западной Азии.

Существует хладнокровное, длинное, гладкое и чешуйчатое существо, ползающее по земле, учуявшее воздух языком, питающееся слизнями, дождевыми червями и насекомыми и способное сбрасывать хвост, чтобы убежать от нападающего. Об этом пишет discoverwildlife.

Веретеница - это не червь и не змея, а на самом деле безногая ящерица. Змеи относятся к семейству чешуйчатых (Squamata), подотряду змей (Serpentes). Веретеницы классифицируются в подотряде ушастых (Anguimorpha), что делает их очень дальними родственниками змей, но, безусловно, не теми же самыми, несмотря на внешнее сходство.

Отмечается, что ветреницы встречаются на большей части Европы и в западной Азии. Они обитают во влажных местах на вересковых пустошах и по опушкам лесов. В садах их часто можно найти возле компостной кучи, что является удобным местом для охоты на добычу.

Их необычное название можно считать простым описанием, поскольку у них червеобразное тело, и они передвигаются не очень быстро.

Как выглядят веретеницы

Длина тела от кончика носа до кончика хвоста может составлять от 40 до 45 см. Их голова сливается с телом, шеи нет, и, хотя она может отделяться, хвост также просто растет из туловища без видимого соединения.

У них пятнистая коричнево-золотистая кожа, состоящая из чешуек, которые не перекрывают друг друга, что придает им гладкий, обтекаемый вид. Эта особенность помогает веретеницам рыть норы, поскольку у них нет чешуек, за которые они могли бы зацепиться, если бы заползли назад. Под кожей у них образуются костные отложения, из-за чего они немного скованы в движениях, им не хватает плавности, присущей змеям.

Интересно, что самцы светлее по окраске и иногда имеют синие пятна, а самки крупнее и темнее, с темной полосой вдоль спины. В статье сказано:

"У веретеницы, потерявшей хвост, отрастет новый, но уже не такой длинный, как первый - поэтому, если вы увидите короткого червя, значит, он пережил какую-то травму в своей жизни".

Чем веретеницы отличаются от змей

У веретениц язык с выемками, где каждая "вилка" довольно короткая и толстая. У змей же вилки гораздо длиннее и тоньше, а язык вытянут гораздо дальше.

Веретеница может немного поспать, потому что у нее гибкое веко, и она моргает, чтобы поддерживать чистоту глазного яблока.

Оба животных сбрасывают кожу, но змеи делают это целиком, тогда как веретеницы сбрасывают небольшие участки кожи по одному.

Зимой оба животных впадают в спячку, что является аналогом спячки у змей и веретениц и не подразумевает полного погружения в кому на холоде. Но их выбор убежища различен: от змей, прячущихся в трещинах и щелях, до веретениц, роющих норы под землей.

Как веретеницы защищаются

Важно, что у веретениц есть несколько неожиданных уловок, если они пытаются убежать от хищника. Они выделяют отвратительно пахнущий помет, и, если этого недостаточно, чтобы отпугнуть охотника, они отбрасывают хвост. Он будет некоторое время самостоятельно извиваться, сбивая с толку нападающего и позволяя веретенице ускользнуть.

Они также могут кусать, но они делают это только во время спаривания.

