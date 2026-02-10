Россия впервые представила новый гранатомет

РПГ-29М является глубокой модернизацией советского РПГ-29.

Российская государственная корпорация "Ростех" впервые представила на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в экспозиции ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М. Об этом сообщила сама компания.

Он является глубокой модернизацией советского РПГ-29, который был принят на вооружение в 1989 году. По словам россиян, оружие стало "легче, универсальнее и эффективнее", а также получило улучшенную эргономику.

Как сообщается, на РПГ-29М можно устанавливать современные оптические и тепловизионные прицелы, а дальность точной стрельбы увеличена вдвое. Доработанная система заряжания гранатомета позволяет существенно расширить номенклатуру боеприпасов.

РПГ-29М может применять противотанковые выстрелы ПГ-29ВМ, термобарические выстрелы ТБГ-29ВМ и многоцелевые выстрелы МГ-29В.

Также в комплект боеприпасов гранатомета входят зажигательные, кассетные и осколочно-пучковые выстрелы. Для использования боеприпасов достаточно ввести их баллистические параметры в прицел.

Оружие оккупантов - другие новости

Недавно стало известно, что российский холдинг "Высокоточные комплексы" разработал и изготовил первые партии новых многопулевых патронов СЦ-226 и СЦ-228 "Многоточие".

По словам россиян, они "значительно повышают эффективность" стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия.

А еще ранее сообщалось, что российский Ижевский механический завод выполнил контракт на поставку заказчику самозарядных ружей МР-155 для борьбы с дронами.