Я всегда беру с собой это, когда еду поездом: путешествие сразу в сто раз комфортнее

В дорогу лучше брать продукты в вакуумной упаковке.

Опытные туристы обычно знают, что взять с собой в поезд из еды и вещей, чтобы поездка была максимально комфортной. У новичков с этим часто возникают проблемы, а одна забытая "мелочь" способна испортить впечатление от дороги.

УНИАН решил разобраться, что взять в дорогу в поезд из вещей и еды, чтобы путешествие было максимально комфортным и не оставило неприятного осадка.

Что взять с собой в поезд из вещей – список того, что облегчит дорогу

В период сильных морозов и проблем с электроснабжением самое главное иметь при себе термос, чай или кофе, плед и павербанк. В поездах обычно есть и одеяла, и покрывала, однако при очень низкой температуре свой плед точно не помешает. Если очень холодно – можно также положить с собой маленькие солевые грелки.

Также лучше взять тройник – имея его при себе, вероятность того, что все гаджеты удастся зарядить без проблем, возрастет в разы.

Вот что взять в поезд стоит для комфорта:

Маску для сна и беруши . Благодаря им в дороге вы точно сможете выспаться, а не будете слушать храп соседа или соседки и считать фонари за окном.

. Благодаря им в дороге вы точно сможете выспаться, а не будете слушать храп соседа или соседки и считать фонари за окном. Небольшую подушку , которая обеспечит комфортное положение шеи и избавит впоследствии от болезненных ощущений.

, которая обеспечит комфортное положение шеи и избавит впоследствии от болезненных ощущений. Тапочки . И ноги могут отдохнуть в дороге, и для похода в туалет не нужно долго обуваться.

. И ноги могут отдохнуть в дороге, и для похода в туалет не нужно долго обуваться. Увлажняющие капли для глаз . Когда включено отопление, воздух сухой, и из-за этого в глазах появляется ощущение сухости и дискомфорта.

Когда собрались в дорогу, не забывайте, что взять в поезд обязательно нужно то, что обеспечит вам чистоту и комфорт – антисептик, влажные салфетки и бутылку чистой воды.

Если дорога долгая, например, больше суток – с собой лучше взять и сухой шампунь, а также пакеты для мусора или грязной одежды. Летом, когда кондиционер может не работать, с собой не помешает возить складной вентилятор – поездка в жару может стать намного комфортнее.

Не забывайте, что взять с собой в поезд также стоит небольшой складной нож и наушники. Кроме того, не забудьте положить зарядки для гаджетов.

Если дорога будет занимать много времени, все полезные вещи стоит положить в отдельную сумку. И в нее же лучше отправить еду. Так вы сможете поставить основной багаж под полку и не доставать его часто, а самое необходимое положить где-то в легкодоступном месте.

Что взять в дорогу из еды в поезд – перечень продуктов

Зимой список того, что можно взять с собой в долгий путь, немного возрастает, поскольку низкая температура позволяет продуктам дольше не портиться. Например, летом обычно советуют брать только копченые или сыровяленые изделия, в том числе колбасы, а зимой выбор шире.

В холодное время года можно взять и другие виды колбас, например, ветчину. Но, если в вагоне очень жарко, то съесть бутерброды с ней стоит в ближайшее время после посадки.

Вакуумированная колбаса может храниться дольше, чем та, которая находится в обычном полиетиленовом пакете. Поэтому на упаковку стоит обращать внимание.

Если ехать дольше суток, с собой лучше брать упакованные продукты, которые долго хранятся.

Например, что взять в поезд из еды в длительный путь можно, так это:

Запакованные сыровяленые колбаски.

Высушенные кусочки мяса.

Сушеные морепродукты (рыба, кальмары).

Эти продукты имеют несколько плюсов – они и дольше не портятся, и достаточно компактные и легкие.

Кроме того, вместо обычного хлеба можно взять хлебцы – они компактнее и легче. Еще в поезд удобно брать разные сухофрукты и орехи.

