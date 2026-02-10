11 февраля принесет в Украину долгожданное потепление

В среду, 11 февраля, в Украину зайдет долгожданное потепление. Температура повысится до всей стране до легких "минусов", а на юге и западе ожидается "плюс". По всей стране будет облачно с прояснениями, а осадки вероятны только на Закарпатье. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -12°, днем -1°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -7°, днем +2°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
  • В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
  • В Тернополе 11 февраля ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
  • В Виннице завтра будет -12°...+1°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-3°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра ночью -14°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-1°.
  • В Одессе 11 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +4°.
  • В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
  • В Запорожье температура ночью -9°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -3°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -3°.
  • В Днепре температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -7°...+3°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -3°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -4°.

Праздник 11 февраля, приметы погоды

11 февраля - день памяти святого священномученика Власия Севастийского. По приметам, если лес шумит, то скоро придет оттепель.

