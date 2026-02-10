11 февраля принесет в Украину долгожданное потепление

Во многих областях температура поднимется выше нуля градусов.

В среду, 11 февраля, в Украину зайдет долгожданное потепление. Температура повысится до всей стране до легких "минусов", а на юге и западе ожидается "плюс". По всей стране будет облачно с прояснениями, а осадки вероятны только на Закарпатье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -12°, днем -1°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -7°, днем +2°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Тернополе 11 февраля ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -12°...+1°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -14°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-1°.

В Одессе 11 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +4°.

В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -7°...+3°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -4°.

Праздник 11 февраля, приметы погоды

11 февраля - день памяти святого священномученика Власия Севастийского. По приметам, если лес шумит, то скоро придет оттепель.

Вас также могут заинтересовать новости: