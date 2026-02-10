Трамп подарил Путину опасный 'инструмент' для продолжения войны, - колумнист Bloomberg

По словам колумниста, мирные усилия Трампа склонили чашу весов войны в пользу Москвы.

Во время правления в США Джо Байдена самым эффективным инструментом, который был у российского диктатора Владимира Путина для продолжения войны против Украины, оказались его предупреждения о ядерной эскалации. С приходом Дональда Трампа власти глава Кремля стал использовать новый инструмент - мирные переговоры.

Как пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион, в ходе мирных переговоров Украине и России так и не удалось добиться значительного прогресса. Он считает, что реальность такова, что мирные усилия Трампа склонили чашу весов войны в пользу Москвы, отвлекая внимание и создавая политическое прикрытие.

Мирные переговоры не дают желаемого результата

Чемпион напомнил, что в ходе переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Абу-Даби, Украина и РФ достигли договоренности об обмене пленными. Он отметил, что это важное достижение, но оно практически не помогает добиться завершения войны.

Также журналист обратил внимание на то, что на фоне мирных переговоров США практически прекратили военную помощь Украине, оставив Киеву дефицит в 46 миллиардов долларов в год в общей военной и финансовой помощи, который Европа с трудом пытается восполнить. Он напомнили, что в 2025 году Вашингтон даже прекратил обмен разведывательной информацией с Киевом на короткое время, что позволило России отбить захваченную территорию в Курской области.

Кроме того, Чемпион подчеркнул, что Путину удалось избежать более жестких экономических санкций, которые уже давно хочет ввести Конгресс США. Он уверен, что усиление помощи Украине и сильный удар по экономике России позволили добиться хотя бы паузы в боевых действиях. Вместо этого Трамп позволяет Путину воевать против Украины.

Журналист считает, что Путин сделал вывод: поддерживать мирные переговоры, но безрезультатные, одновременно усиливая полученные преимущества. Он напомнил, что 3 февраля Россия ударила по Украине 450 дронами и 71 ракетой, положив конец кратковременному "энергетическому перемирию".

Чемпион отметил, что Трамп не наказал Путина за срыв договоренностей о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре с Украиной. Это привело к тому, что атаки по Украине продолжились, и накануне мирных переговоров под эгидой США российская армия атаковала тепловые электростанции Украины и инфраструктуру, оставив огромное количество украинцев без тепла.

По словам журналистам, в желании Путина использовать сильные морозы против украинцев также чувствуется отчаяние. Он отметил, что в отчете Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне от 27 января говорится о том, что Россия не смогла добиться значительных успехов на фронте за последнее время. Согласно отчету, за последний год российские войска продвигались со скоростью от 15 до 70 метров в день вдоль линии фронта на Донбассе.

Трамп все еще может заставить Путина прекратить войну

Чемпион уверен, что мирные усилия Трампа все еще могут увенчаться успехом. Он отметил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что США установили крайний срок для заключения мирного соглашения в июне, а Москва предложила Трампу двустороннее соглашение о экономическом сотрудничестве на сумму 12 триллионов долларов, очевидно, чтобы склонить его к одобрению неравноправного соглашения.

Журналист считает, что Белому дому для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ стоит начать оказывать более жесткое давление на Кремль.

Чемпион подчеркнул, что Трампу необходимо убедить Путина в том, что он ничего больше не выиграет от продолжения войны, но это нужно было сделать уже давно.

"Тот факт, что этого не было сделано, означает, что когда в конце концов будет достигнуто перемирие, как это должно произойти со временем, это не будет подвигом, достойным Нобелевской премии. Напротив, это произойдет после того, как США сначала продлили войну, сняв давление с Кремля и вынудив Украину пойти на гораздо большие уступки, чем она должна была бы сделать", - резюмировал журналист.

Как Путин пытается купить лояльность Трампа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет заключить с США двустороннее соглашение о возобновлении экономического сотрудничества между странами. По его словам, так российский диктатор Владимир Путин пытается купить лояльность президента США Дональда Трампа.

Также Зеленский поделился, что россияне и американцы могут обсуждать за спиной Украины вопросы о нашем государстве. Он подчеркнул, что Украина не будет поддерживать даже вероятные договоренности между Вашингтоном и Москвой без своего участия.

