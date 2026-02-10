Три знака Зодиака вырвутся из мрака и обретут долгожданное счастье

В списке есть представители знака Лев.

С 10 февраля 2026 года для трех знаков Зодиака удача заметно усилится. Может возникнуть ощущение удивления: как так вышло, что события сложились настолько удачно? Убывающая Луна переходит из Скорпиона в Стрелец, и цели, к которым вы долго шли, внезапно перестают казаться недостижимыми, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Период наполнен оптимизмом и ощущением светлой перспективы. Появляется чувство, что жизнь наконец движется в правильном направлении.

Несмотря на желание удержаться за надежду, реальность иногда выглядит жесткой – словно обстоятельства пытаются выбить почву из-под ног. Но вы остаетесь на плаву, продолжаете развиваться и не позволяете трудностям сломать вас. В этом и заключается настоящая удача: не только в обстоятельствах, но и в умении использовать их себе во благо.

Лев

Ваша уверенность в себе растет уже не первый день, Лев. Во многом это связано с тем, что вы постепенно расстаетесь с устаревшими установками. Вы стали сильными и выносливыми, но в какой-то момент могли позволить себе излишнюю жесткость.

Теперь наступает время гибкости. Удача проявляется через способность подстраиваться под изменения. Умение меняться вместе с жизнью – один из самых ценных навыков, и вы начинаете это ясно понимать.

Во время убывающей Луны в Стрельце вы не просто адаптируетесь – вы выходите на новый уровень. Поддержка друзей ощущается особенно ярко, страхи отступают, а внутреннее чувство уверенности ведет вас вперед. Для Льва этот день складывается исключительно благоприятно.

Дева

Для вас удача в этот день выражается в редком состоянии душевного равновесия, Дева. Вы наконец позволяете другим идти своим путем, не принимая их выборы слишком близко к сердцу. Вы осознаете, что не обязаны нести ответственность за решения окружающих.

Ваше везение заключается в ясности мышления. Вы принимаете верные решения именно потому, что перестаете контролировать каждую мелочь. Убывающая Луна в Стрельце помогает вам взглянуть на ситуацию со стороны – и это приносит ощутимое облегчение.

Есть и еще один приятный бонус: полноценный отдых. Сон приходит легко, тело расслабляется, а ум наконец замедляется. В этот день забота о себе дается вам особенно естественно.

Водолей

Иногда особенно приятно услышать, что вас ценят, Водолей. Даже если вы не зависите от одобрения, теплые слова все равно находят отклик. Во время убывающей Луны в Стрельце кто-то скажет о вас нечто важное – и это заставит вас почувствовать себя по-настоящему удачливым.

Позвольте себе принять эту похвалу. Она усиливает веру в собственные силы, а внутренняя уверенность начинает работать как магнит для новых возможностей.

Почти незаметно для себя вы входите в будущее с обновленным взглядом на свои перспективы. Этот лунный переход пробуждает смелые мечты и вдохновляет на дальние планы. Удача постепенно возвращается в вашу жизнь, Водолей, и вы начинаете это чувствовать.

Напомним, ранее астрологи рассказали, в жизни каких знаков Зодиака заканчивается затяжная "черная полоса".

Вас также могут заинтересовать новости: