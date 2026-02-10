Франция и Россия возобновили контакты на техническом уровне, - Макрон

Президент Франции призвал других европейских лидеров возобновить диалог с Россией.

Франция восстановила каналы обсуждения с Россией на техническом уровне. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, российско-украинская война уже перешла в новую фазу. Лидер Франции подчеркнул, что потери обеих сторон дают основание задуматься над тем, как положить этому конец.

Макрон считает, что диалог Европы с Россией необходим, чтобы добиться мира. Он считает, что европейские страны должны активно участвовать в мирном процессе.

"Мы хотим делегировать эти дискуссии другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она останется здесь и завтра", - сказал президент Франции.

Также Макрон заявил, что США выразили готовность помочь завершить войну. Тем не менее, он считает, что представители Вашингтона не должны вести переговоры о дате вступления Украины в Европейский Союз от имени членов блока.

"Нет, извините. Это вопрос самоуважения", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции отметил, что важно структурировать возобновление диалога между Европой и Россией, но не оказывать давление на Украину. Он поделился, что уже предложил нескольким европейским коллегам возобновить такие контакты.

"Для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", - добавил Макрон.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии для росСМИ также заявил, что Москва и Париж уже возобновили контакты, но пока на техническом уровне. Он уточнил, что пока речь не идет о возобновлении диалога между лидерами стран.

Песков добавил, что России импонируют слова Макрона о том, что нужно наладить отношения с Москвой.

Мерц заявил о готовности ЕС к диалогу с РФ - что известно

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз всегда готов проводить переговоры с Россией. Тем не менее, он подчеркнул, что такой диалог должен быть направлен на то, чтобы помочь добиться прекращения войны в Украине.

По словам Мерца, переговоры ЕС с Россией не должны противоречить основному переговорному процессу. Он отметил, что Евросоюз готов помочь добиться прекращения огня.

