Воюют, как в 2022-м: эксперт оценил, как отключение Starlink ударило по связи у россиян

Ситуация на линии боевого столкновения теперь выглядит более оптимистично для Сил обороны Украины, считает Кононученко.

Лишение возможности использовать Starlink привело к откату в российской системе связи на два-три года. Такое мнение высказал OSINT-аналитик, военный обозреватель издания "Зеркало недели" Виталий Кононученко в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, какое значение для боевых действий на фронте будет иметь отключение спутниковой связи на терминалах Starlink для российских захватчиков.

"У россиян обрушилась связь полностью как тактического уровня, так и выше", – отметил Кононученко.

Он пояснил, что ранее оккупанты могли транслировать "картинку" с 20 дронов на командный пункт и, таким образом, понимать ситуационную осведомленность на определенном участке фронта.

"Сейчас, по факту, только пилоты с дрона видят, что происходит на поле боя, и должны по аналоговой связи передавать, что на том или ином участке. То есть командование штурмовыми действиями полностью сломано. Такое взаимодействие, которое было выстроено до этого россиянами, сейчас полностью невозможно. И они переходят на аналоговую связь, как это было в 2022-23 годах", – подчеркнул Кононученко.

Да, российские захватчики теперь вынуждены возвращаться к использованию раций, полевых систем связи. Теперь это не осуществляется в цифровом формате и без возможности передачи видео, как это можно было делать благодаря Stralink:

"То есть у них откат пошел где-то на два, а то и три года в системе управления, системе связи".

Он подчеркнул, что такая ситуация "дает определенные результаты на фронте, потому что штурмовые действия на фронте действительно во многих местах замедлились". Также, по его словам, если брать во внимание Константиновское направление или ситуацию вокруг Купянска, то дела на этих участках фронта для Сил обороны Украины стали, "если не сказать, что стали лучше, то наше положение точно более оптимистичное, чем было до этого".

"Если говорить о Запорожском направлении, о направлении Гуляйполя, то здесь для нас результаты еще более оптимистичны, но, по моему мнению, говорить о них время будет где-то, я думаю, через три дня. И пока продолжаются активные действия с нашей стороны, я считаю, что нужно соблюдать тишину", - подчеркнул Кононученко.

Россиянам отключили Starlink

Как сообщал УНИАН, в конце января компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования оккупантами терминалов Starlink для ударов дронами по Украине. Были приняты экстренные меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских беспилотниках.

