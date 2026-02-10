Бои в Покровске: в ДШВ рассказали, как РФ пытается развивать дальнейшее наступление на город

Россияне все активнее направляют свою пехоту в направлении Гришиного.

На севере Покровска продолжаются боевые столкновения, враг пытается развить дальнейшее наступление на город. Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, в зоне их ответственности оперативная обстановка остается сложной.

Всего на прошлой неделе украинские военнослужащие уничтожили и ранили 386 оккупантов.

"Это почти на 25% больше, чем за предыдущий период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник пытается развивать дальнейшее наступление в Покровске.

"Враг использует пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Боевые столкновения продолжаются на отдельных участках северной части города", - сообщили в 7 ДШВ.

Кроме того, накапливаясь в северо-западной части Покровска, враг все активнее направляет свою пехоту в направлении Гришиного.

"В частности, противник предпринимает попытки штурмовать населенный пункт с восточного, северного и южного направлений, действуя небольшими группами и пытаясь просочиться между позициями Сил обороны", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики DeepState отметили, что ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться. Противник активно проводит дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, враг сразу заминировывает. Продолжаются также постоянные попытки противника зайти в Гришино.

Кроме того, в районе Мирнограда россияне скапливаются на фермах на севере. В частности, в церкви, вместе с гражданскими, нарушая нормы гуманитарного права.

