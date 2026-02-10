Сколько времени нужно для восстановления энергетики после ударов РФ: ответ нардепа

Днепровскую ГЭС-2 до сих пор ремонтируют после массированного удара баллистикой в 2023 году.

Восстановление энергетических объектов после российских атак может занять год. При этом для объектов генерации сроки и сценарии ремонта могут существенно отличаться для каждого отдельного случая.

Как сообщил "Телеграфу" народный депутат, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, каждая подстанция или генерационная мощность "Укрэнерго" требует разного времени, чтобы восстановиться до довоенного состояния.

"Если каждая отдельная бригада будет работать на каждой подстанции, потребуется, я думаю, не менее года времени", - отметил нардеп.

По его мнению, считать стоит с момента, когда будут заключены соглашения на проектирование, а далее компания заключит договор с подрядными организациями, которые будут заниматься реконструкцией подстанции "Укрэнерго". Он уточнил, что с момента, когда они зайдут на подстанцию, им потребуется около года времени.

При этом, если говорить о генерации, то здесь, по его словам, для каждого объекта будет свое время и сценарий. Например, Днепровскую ГЭС-2 до сих пор ремонтируют от массированного удара баллистикой в 2023 году.

"Но ремонтируется уже с учетом систем пассивной защиты - железобетонной", - добавил нардеп.

Из-за постоянных атак России по критической инфраструктуре в энергетическом секторе Украины сложилась тяжелая ситуация. Так, в ночь на 7 февраляроссияне осуществили очередную массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом тогда оказались, в частности, Бурштынская и Добротворская ТЭС. Кроме этого, оккупанты атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила, что 9 января на Троещине в Киеве восстановили теплоснабжение. Восстановить теплоснабжение удалось благодаря круглосуточной работе аварийных бригад.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что в Киеве следующей зимой также будут графики отключений света, поскольку к тому времени не удастся компенсировать разрушенную Россией генерацию.

