Samsung вернет в Galaxy S26 давно забытую функцию, чтобы опередить iPhone 18 Pro

Для Apple это будет первым использованием переменной диафрагмы в камерах.

Samsung может вернуть в будущие флагманы Galaxy S26 одну из ключевых технологий камер, от которой компания отказалась несколько лет назад. По информации портала ETNews, на такой шаг корейский бренд подтолкнула Apple, которая планирует внедрить аналогичное решение в iPhone 18 Pro.

Речь идет о переменной диафрагме в камерах – функции, которую компания использовала в Galaxy S9, но впоследствии отказалась от нее. Линейка Galaxy S26 считается наиболее вероятным кандидатом на получение этого апгрейда, хотя планы могут измениться в любой момент.

Переменная диафрагма позволяет автоматически регулировать объем света, попадающего на сенсор, в зависимости от условий съемки, что делает камеру более универсальной. Когда Samsung впервые представила эту технологию в Galaxy S9 и S9+ в 2018 году, устройства поддерживали два значения диафрагмы – F/1.5 и F/2.4.

Позже компания отказалась от этой разработки из-за опасений по поводу увеличения толщины модуля и роста производственных затрат. Вместо этого Samsung сделала ставку на вычислительную фотографию, компенсируя отсутствие аппаратных улучшений программными алгоритмами.

Поводом для пересмотра позиции стали планы Apple, которая, по слухам, готовит технологию переменной диафрагмы для iPhone 18. Для Apple это стало бы первым использованием подобного решения.

Презентация флагманской серии Galaxy S26 пройдет в конце февраля. Ранее в интернет утекли официальные рендеры и полные характеристики всех трех моделей.

Накануне Samsung официально завершила поддержку линейки Galaxy S21 – январский патч безопасности стал последним для моделей S21, S21+ и S21 Ultra.

