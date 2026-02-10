РФ заговорила о контрнаступлении Сил обороны на юге: в ISW объяснили, почему это ложь

Россия пытается таким образом скрыть свою ложь о якобы собственных успехах.

Москва, скорее всего, лжет в своих заявлениях о якобы начале контрнаступления Сил обороны Украины вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Эксперты ссылаются на российских военкоров, которые заявляют, что украинские защитники пользуются туманной погодой и недавней блокировкой использования российскими войсками терминалов Starlink в Украине, чтобы попытаться контратаковать российские силы на ряде направлений в этом районе. В частности, они сообщают о якобы успехах Сил обороны вблизи Тернуватого.

Впрочем, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что Украина продолжает удерживать Тернуватое после того, как российские войска безуспешно пытались поднять флаг в населенном пункте, чтобы предоставить якобы доказательства его захвата. По словам Волошина, линия фронта в настоящее время находится как минимум в 10-15 километрах от Тернуватого. Также он опроверг утверждения российских военных блогеров о якобы "контрнаступлении" Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Волошин отметил, что украинские защитники в этом районе проводят разведывательные и поисковые операции с целью выявления российских диверсионных групп. Но он отметил, что эти действия Украины не являются контрнаступлением. По словам Волошина, РФ преувеличивает свои успехи в этом районе. И сейчас пытаются использовать заявления об украинской контрнаступательной операции, чтобы скрыть свою ложь.

ISW также отмечает многочисленные жалобы от самих российских военных блогеров на систематическую практику российских командиров, которые отправляют своим начальникам ложные отчеты о якобы достигнутых успехах.

Ранее аналитики DeepState сообщили об ухудшении ситуации для Сил обороны вокруг Покровска и Мирнограда. По словам аналитиков, сейчас продолжаются "последние бои" за эти города.

Между тем аналитики ISW ранее опровергли заявления РФ о якобы их успехах на севере Украины. В частности, в Минобороны РФ заявляли о том, что россияне якобы захватили Сидоровку в Сумской области, но этому нет никаких визуальных подтверждений. По словам экспертов, цель РФ – убедить Запад в якобы обвале фронта Сил обороны.

