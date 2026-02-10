Инфляция в Украине продолжила замедление: что больше всего подорожало в январе

Среди продуктов питания за год больше всего выросли цены на яйца, мясо и рыбу.

Инфляция на потребительском рынке в Украине в январе по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,7%, по сравнению с январем прошлого года – 7,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки за последний месяц выросли на 0,8%. Больше всего (на 14,7%) подорожали овощи. На 0,6-2,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, фрукты, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, говядину, молоко и молочные продукты, хлеб, безалкогольные напитки. В то же время на 7,7% подешевели яйца, на 2,2–0,5% снизились цены на свинину, масло, мясо птицы, сахар, рис, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Видео дня

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в частности, одежда – на 5,7%, обувь – на 3,5%. Цены на транспорт выросли на 1,2%. В сфере связи цены увеличились на 4,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 33% и мобильную связь на 6,1%.

Что касается изменения цен за год, то больше всего среди продуктов питания подорожали яйца (+33%), мясо и мясопродукты (+18,5%), рыба и продукты из рыбы (+17,6%), фрукты (+6,9%) и масло подсолнечное (+15,2%). В то же время подешевели по сравнению с прошлым январем овощи (-23,7%) и сахар (-10,3%).

В сфере образования услуги подорожали на 14,3%, рестораны и гостиницы – на 13,1%. Услуги связи стали дороже на 7,1%.

Инфляция в Украине – другие новости

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, а в годовом измерении по сравнению с декабрем 2024 года – 8%.

Инфляция в Украине замедлялась быстрее прогнозов Национального банка. Однако регулятор несколько ухудшил ожидания от темпов роста цен на 2026 год, в частности, из-за влияния масштабных разрушений в энергетике, говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: