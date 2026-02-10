Охраняют патрули с собаками: в Болгарии активисты нашли базу ЧВК 'Вагнер'

Объект усиленно охранялся, персонал сопровождался собаками, а доступ строго контролировался.

Гражданское объединение BOEC заявило об обнаружении объекта, связанного с российской частной военной компанией "Вагнер", вблизи болгарского села Кладница в Перницкой области в Болгарии. Об этом сообщил лидер организации Георги Георгиев во время прямой трансляции в социальных сетях в воскресенье, передает Novinite.

По его словам, группа обнаружила небольшое здание в горах над Кладницей, которое, по их мнению, служит базой для "террористической деятельности". Сообщается, что объект усиленно охранялся, персонал сопровождался собаками, а доступ строго контролировался.

BOEC также сообщила, что присутствующие были одеты в одежду с опознавательными знаками "Вагнера", а на здании был виден как российский флаг, так и эмблема ЧВК.

Видео дня

Ассоциация заявила, что немедленно подала в Министерство внутренних дел отчет, в котором освещается присутствие вооруженных лиц и символов, связанных с санкционированной террористической организацией, на болгарской земле. BOEC предположила, что некоторые из присутствующих могли быть действующими или бывшими сотрудниками службы безопасности, что, по их мнению, может объяснить, почему до сих пор не принято никаких мер.

В Африке убили "вагнеровца" Игоря Нестерова - что известно

Как сообщал УНИАН, летом в Мали был ликвидирован Игорь Нестеров, который был наемником частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и тренером российского боксера Александра Поветкина.

Ранее "вагнеровцы" заявляли, что "выполнили миссию" в Мали, однако продолжают нести потери там.

Нестеров с начала широкомасштабного вторжения России участвовал в войне против Украины. Он часто позировал на фото вместе с другими российскими террористами. Войну России против Украины поддержал и воспитанник Нестерова, российский боксер Александр Поветкин.

Вас также могут заинтересовать новости: