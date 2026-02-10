К сожалению, пока нельзя сказать, как именно будет выглядеть автомобиль снаружи.

Компания Ferrari официально представила название своего первого электромобиля – Ferrari Luce. Об этом сообщает официальный сайт известного производителя.

Итальянцы впервые продемонстрировали элементы интерьера новинки, показав салон, спроектированный совместно с креативным коллективом LoveFrom, основанным легендарным Джони Айвом – бывшим главным директором по дизайну компании Apple.

Внутреннее пространство делает ставку на физические органы управления, а не на сенсорные экраны. Таким образом, в Ferrari отказались от доминирующего в электрических авто тренда на гигантские сенсорные дисплеи.

Представители компании говорят, что они "бросили вызов представлению о том, что электромобили должны быть подчинены большим тачскринам", сделав акцент на механических кнопках, регуляторах, тумблерах и переключателях, которые являются "интуитивными и тактильно приятными".

В целом в интерьере гармонично сочетаются ретро-стиль и современные технологии. Так, трехспицевое рулевое колесо выполнено в духе 50-х годов. Органы управления сгруппированы в два модуля по аналогии с компоновкой болидов Формулы-1.

Основная информация, предназначенная для водителя, сосредоточена на комбинации приборов – многослойном дисплее, сочетающем в себе цифровые и механические приборы.

"Интерфейс Luce разработан в соответствии с четкими организационными принципами. Устройства управления и дисплеи сгруппированы функционально, при этом наиболее важные элементы управления и обратная связь находятся прямо перед водителем", – говорят в Ferrari.

Панель управления представляет собой автономную шарнирную панель, которая "усиливает впечатления от вождения", сочетая механическое управление с цифровым сенсорным экраном. Водитель и пассажир могут поворачивать панель управления с помощью рукоятки и подставки под ладонь.

Центральный туннель является отдельным модулем, объединяющим рычаг переключения передач, подлокотники, отделение для хранения и устройство управления для задней части салона. Задняя панель управления в режиме реального времени предоставляет пассажирам информацию о движении и содержит устройства управления климат-контролем сзади.

По сообщению СМИ, полноценная премьера внешнего вида Ferrari Luce запланирована на май 2026 года. Она состоится в Италии. Предполагается, что Luce будет четырехместным автомобилем длиной около 5 метров.

