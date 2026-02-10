Любая женщина сможет выбрать для себя наиболее удачный вариант прически.

Правильно подобранная стрижка может кардинально изменить образ и даже сделать женщину визуально моложе. Мало кто любит долго укладывать волосы, но все хотят выглядеть превосходно, поэтому рассказываем, какие стрижки для полного лица и тонких волос будут в тренде в этом году.

Омолаживающие стрижки для полного лица - список актуальных вариантов

Женщины, которые носят одежду плюсового размера, должны особенно внимательно подходить к созданию своего образа, иначе есть риск лишь добавить себе объема и состарить лицо, утяжелить его. Если локоны не отличаются особенной густотой, тогда посмотрите, какие стрижки для полного лица и тонких волос в этом году оказались на вершине модного Олимпа - среди списка вы точно найдете идеальный для себя вариант.

Боб слоями

Видео дня

Слоистый короткий блестящий боб - шикарный вариант для женщин с определенным телосложением, потому что визуально делает лицо чуть более худым. Он добавляет внешности больше женственности и подходит абсолютно всем. Главное - попросить стилиста, чтобы тот сделал закругленные, неострые, края и именно мягкие слои, чтобы прическа деликатно обрамляла лицо.

Слои на средние волосы

Женские стрижки для полного лица, выполненные в технике "слои" подходят для локонов средней длины, особенно если они тонкие. Именно благодаря многослойности создается впечатление, что шевелюра на голове густая, хотя это может быть не так. К тому же, такие прически практически не нуждаются в укладке - можно просто помыть голову и высушить феном.

Парижский боб

Ультракороткая стрижка для смелых женщин, которые не боятся выглядеть ярко. Эта стрижка смотрится броско, но не вульгарно, хотя прекрасно сочетается с красной помадой или вечерним макияжем "смоки айз". Наиболее выигрышна она для женщин с волнистыми волосами, хотя подойдет и прямым, но если укладывать локоны гелем или пенкой. "Парижский боб" - элегантность и стиль, выраженные в прямом срезе и челке, которая аккуратно подчеркивает черты лица.

Классический боб

Если какие стрижки подходят для круглого полного лица и лучше остальных, то лидирующее место уже много лет занимает классический удлиненные боб с ровным срезом по шею. Парикмахер должен суметь правильно остричь форму затылка, тогда волосы будут визуально выглядеть более пышными и объемными, а локоны у лица можно завить по направлению к подбородку или от него.

Ультракороткая пикси

Такие короткие стрижки для полного лица как "пикси" - шикарный вариант, особенно для тех, кто не любит долго укладывать волосы или не умеет этого делать. С помощью этой прически можно сместить фокус внимания на челку, оставив большее количество локонов именно там, а со стороны затылка убрать их под максимально возможную длину. Челку стилисты делают прямой или волнистой, рваной и ровной - в зависимости от типа внешности, но однозначно такая стрижка визуально стройнит лицо и молодит любую девушку.

Вас также могут заинтересовать новости: