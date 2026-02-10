Украина доказала армии США, что дроны могут быть наступательным оружием, - Business Insider

Американская армия готовит солдат к новым видам боевых действий с помощью беспилотников.

Украина показала армии США, насколько эффективными могут быть небольшие дроны – не только как разведчики, но и как наступательное оружие. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на чиновников.

В частности, майор Вольф Амакер, возглавляющий Отдел беспилотных авиационных систем и тактики армии в Авиационном центре передового опыта, рассказал Business Insider, что в службе есть "пробел" в возможностях, поскольку она долгое время рассматривала небольшие дроны преимущественно как инструменты для наблюдения и разведки.

Отмечается, что вторжение России в Украину открыло мир новых осознаний относительно применения беспилотников. На фоне экзистенциального кризиса украинцам пришлось разработать способ противодействия вражеским силам дешево, но с массовой атакой. Поэтому необходимо было выяснить, как превратить недорогие дроны в оружие, которое быстро и фундаментально изменило способ ведения войны.

В издании подчеркнули, что сейчас дроны осуществляют 80% всех ударов по полю боя и отвечают за большинство боевых потерь. Дроны использовались в войне еще до вторжения России, но резкий сдвиг в ведении боевых действий вдохновил партнеров Украины, включая США, улучшить свою подготовку по использованию беспилотников и производству малых дронов.

"Мы все еще очень боеспособная сила как армия США, однако есть новый потенциал, которого мы еще не имеем в развернутом состоянии", – сказал Амакер.

Чиновники рассказали, что американская армия все больше придает приоритет небольшим операциям с использованием дронов, используя их так же, как и украинцы – для наведения огня и сбрасывания гранат, среди прочих действий. Дроны также являются важной частью масштабной инициативы армии по трансформации.

Как пишет Business Insider, важные навыки сейчас преподаются на курсе беспилотных летательных аппаратов повышенной смертоносности Центра передового опыта авиации в Форт-Ракере. Он начался в прошлом году и имеет целью научить солдат использовать небольшие дроны в бою со смертоносной деятельностью. Это включает обучение пилотированию и атакам, а также использованию дронов для поддержки традиционных огневых миссий с помощью артиллерии.

Директор курса, майор Рэйчел Мартин, сказала, что Украина показала США, чему им нужно научиться.

"Внимание всего мира обращено на российско-украинскую войну и тактику и оборудование, используемые в этом типе боевых действий", – сказала она.

Мартин добавила, что опыт Украины на поле боя показал армии, что недорогие беспилотники могут уничтожать системы вооружения стоимостью миллионы долларов. Это способность, которую армия не может себе позволить игнорировать.

