Марго Робби рассказала о самом ужасном подарке в жизни

Актриса получила этот "презент" от коллеги.

Австралийская актриса Марго Робби призналась, что в начале карьеры получила один из самых неприятных подарков в жизни - книгу с прямым намеком на необходимость изменить свою внешность.

Как передает The Sun, об этом 35-летняя звезда рассказала в интервью накануне выхода фильма "Грозовой перевал", в котором она сыграла вместе с Джейкобом Элорди. По словам Робби, подарок она получила в начале своей карьеры от одного из коллег-актеров. Это была книга "Почему француженки не полнеют" Мирей Гильяно 2007 года.

"Это, по сути, была книга о том, что нужно меньше есть. Я подумала: "Вау. Да пошел ты, чувак".

Марго объяснила, что таким образом актер фактически дал ей понять, что она должна похудеть. При этом звезда намеренно не назвала имени коллеги, подчеркнув, что даже не знает, где он сейчас и как сложилась его карьера.

Издание отмечает, что на момент получения этого "подарка" Робби еще не была голливудской звездой. Она начала работать в США в 2011 году, а настоящий прорыв в ее карьере произошел в 2013-м после роли в фильме Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо. До этого актриса преимущественно работала в Австралии.

