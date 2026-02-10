'Такие милые': 40-летняя украинская певица растрогала сеть новыми фото с сыном

Лавика также поделилась воспоминаниями о первых неделях материнства.

Украинская певица и участница шоу "Фабрика звезд-3" Любовь Юнак, которая выступает под сценическим именем Лавика, показала новые фото с маленьким сыном.

Не секрет, что 40-летняя артистка в конце 2025 года родила первенца. Сейчас она наслаждается материнством и опубликовала кадры из первой фотосессии сыночка в своем Instagram.

"Боже, когда-нибудь это все станет воспоминанием и я уже скучаю... Успели закрепить в сердце нашу первую неделю нежности", - подписала кадры исполнительница.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами молодую маму в комментариях:

"Какие эти кадры невероятные: теплые, уютные, атмосферные"

"Это не фото, а настоящий шедевр! Это картина-отражение момента, который создан животворно, волшебной рукой Вселенной со всеми его чудесами и тайнами"

"Такие милые"

"Какие же вы красивые".

Что известно о певице Лавике

Любовь стала известной после участия в третьем сезоне вокального шоу "Фабрика звезд" в 2009 году. Через несколько лет она получила музыкальную премию "Хрустальный микрофон" в номинации "Прорыв года".

Что касается личной жизни, то Лавика была в браке с певцом Владимиром Борисенко. Однако их союз распался, и в мае прошлого года она во второй раз вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, с которым воспитывает общего сына.

Напомним, певица Лавика рассказала о "прилете" недалеко от ее дома.

Вас также могут заинтересовать новости: