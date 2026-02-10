11 февраля в Киев придет долгожданное потепление

11 февраля в Киеве станет гораздо теплее. Плюсовой температуры пока не ожидается, но морозы явно ослабеют. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут -10°, а днем температура повысится до -1°. Ожидается облачная погода с периодами прояснения. Без осадков.
Ветер усилится до 7-12 м/с, что снизит ощущение потепления. Атмосферное давление продолжит снижаться, 737-742 мм ртутного столба.
Погода 11 февраля
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -7°, днем +2°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
В Тернополе 11 февраля ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -12°...+1°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-3°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра ночью -14°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-1°.
В Одессе 11 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +4°.
В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью -9°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -3°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -7°...+3°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -3°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -4°.