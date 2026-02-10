11 февраля в Киев придет долгожданное потепление

Температура в столице повысится до -1°.

11 февраля в Киеве станет гораздо теплее. Плюсовой температуры пока не ожидается, но морозы явно ослабеют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут -10°, а днем температура повысится до -1°. Ожидается облачная погода с периодами прояснения. Без осадков.

Ветер усилится до 7-12 м/с, что снизит ощущение потепления. Атмосферное давление продолжит снижаться, 737-742 мм ртутного столба.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -7°, днем +2°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Тернополе 11 февраля ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -12°...+1°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -14°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-1°.

В Одессе 11 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +4°.

В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -12°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -7°...+3°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -4°.

