'Киевстар' пересматривает стоимость тарифов: почему вырастут цены

Мобильный оператор повышает стоимость отдельных тарифных планов, которые не менялись более года.

Мобильный оператор "Киевстар" повышает цену некоторых тарифных планов из-за роста расходов на электроэнергию и топливо. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

"Киевстар" повышает стоимость отдельных тарифных планов, которые не менялись более года. В то же время абоненты, для которых меняется стоимость тарифа, смогут выбрать дополнительные предложения в виде увеличения объемов определенных услуг в тарифе", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что летом прошлого года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы выросли на 60%. Выросли также расходы на топливо.

По внутренним данным "Киевстар", в декабре 2025 года из-за масштабных отключений электроэнергии по всей стране объемы потребления топлива выросли более чем в 11 раз по сравнению с летним периодом и составили 1,1 млн литров в месяц. Такая динамика демонстрирует значительный рост реальных затрат на обеспечение стабильной работы сети во время отключений электроэнергии.

"Мы понимаем, что любое повышение стоимости тарифов - чувствительный вопрос. Однако в условиях военных и экономических вызовов это необходимый шаг, чтобы связь, интернет и цифровые сервисы от "Киевстар", на которые ежедневно полагаются миллионы людей, работали стабильно", - добавили в компании.

9 февраля СМИ сообщили, что с 1 марта "Киевстар" может поднять стоимость некоторых архивных тарифных планов. Тогда сообщалось, что увеличение цены для абонентов может составить от 50 до 90 грн.

По данным технического сообщества рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины", изменение стоимости ожидает семь тарифных планов: "Вкусный", "Киевстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовый", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлимит Соцсети", "Без границ lite" и "ТВОЙ Любимый".

В декабре 2025 года выросла стоимость ряда тарифов в "Киевстар". Тогда мобильный оператор также объяснил повышение стоимости тарифов ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий.

В январе во Львове запустили пилотный проект технологии нового поколения связи 5G. Тогда сообщалось, что эта технология также заработает в Бородянке, Харькове, а впоследствии и в других городах Украины.

