В Европе видят риски усиления диверсионной кампании России, - The Economist

На фоне морозов в Польше хакеры атаковали системы, управляющие распределением энергии.

За последние годы в Польше участились провокации, которые связывают с Россией. Среди них саботаж на железных дорогах, поджоги и вторжение дронов. Как напомнило The Economist, один из последних случаев в Европе произошел 29 декабря. Тогда кибератаки поразили 30 энергетических объектов, что привело к риску масштабного отключения электроэнергии на фоне низких температур. Издание назвало это серьезной эскалацией цифровой подрывной деятельности России в Европе за пределами Украины.

Журналисты привели данные компании Dragos о том, что кибератака была направлена на объекты комбинированного производства тепла и электроэнергии, а также на системы, управляющие распределением энергии с ветровых и солнечных электростанций. Это особенно опасно для Польши, которая получает почти треть электроэнергии из возобновляемых источников.

"Злоумышленники получили контроль над операционной технологией – интерфейсом между компьютерной сетью и физической системой – и повредили некоторое оборудование, которое не подлежит ремонту. Атака была остановлена, прежде чем она могла вызвать отключение электроэнергии, которое могло бы затронуть почти полмиллиона человек", – говорится в статье.

Видео дня

Важность инцидента, по мнению авторов, заключается в двух причинах. Во-первых, он свидетельствует об усилении киберкампании России в Европе. "Российские хакеры уже давно проникают в европейские компьютерные сети, чтобы похитить секреты и выявить слабые места в инфраструктуре. В Украине они пошли гораздо дальше, осуществив дерзкие атаки на энергосеть в 2015 и 2016 годах. Но за пределами Украины они действовали осторожнее", - добавили они.

Издание пишет об изменении ситуации. В частности, в 2023 году пророссийские хакеры отправили команды на железнодорожные сигнальные станции на северо-западе Польши, что привело к остановке 20 поездов. В следующем году они повторили эту операцию против чешских сигнальных систем. Отмечается, что тогда целями были маршруты, по которым отправляется помощь Украине. Но с тех пор кампания России расширилась:

"Теперь она включает гражданские цели, которые не имеют прямой связи с войной".

Авторы добавили, что кроме актов киберсаботажа фиксируется и обычный физический саботаж. Издание привело в пример арест в Германии 3 февраля двух мужчин из Румынии и Греции, которых подозревают в совершении саботажа на военных кораблях в Гамбурге в прошлом году. Подозревается, что они повредили водопровод и засыпали гравий в двигатель. Пока Германия не обвиняла в этом Россию. Но, по словам бывшего аналитика ЦРУ Челси Седербаум, ситуация, вероятно, ухудшится. Она говорит, что российский президент Владимир Путин видит возможность усилить давление, пока Америка и Европа разделены, в частности из-за Гренландии, и до президентских выборов в США в 2028 году, которые могут привести к власти президента, менее благосклонного к России.

Саботаж в Италии во время Олимпиады

Напомним, что в первый день Олимпийских соревнований в Италии из-за поджога железнодорожной инфраструктуры произошел серьезный сбой в движении пассажирских поездов. Сбой длился несколько часов. Это произошло в регионе, который непосредственно задействован в проведении Олимпиады. Полиция назвала это актом саботажа.

Вас также могут заинтересовать новости: